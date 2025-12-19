Klart: Målvakten Clara Wiklund lämnar Linköping

Linköpings FC åkte ur damallsvenskan.

Nu kommer beskedet att målvakten Clara Wiklund lämnar.

– Jag är tacksam för alla fina människor som jag har fått lära känna och vänskaper som är för livet, säger målvakten via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Linköpings FC åkte ur damallsvenskan i år. Efter degraderingen har en del spelare lämnat klubben. Nu kommer även beskedet att målvakten Clara Wiklund lämnar.

Wiklund kom till LFC för fem år sedan så hon spelade för akademin. Sedan fick hon ett A-lagskontrakt. Under hösten 2024 stod hon på lånelista till Eskilstuna United, men nu kommer beskedet att Wiklund lämnar.



– Tack LFC för mina fem år i klubben, det har varit en väldigt lärorik resa. Jag är tacksam för alla fina människor som jag har fått lära känna och vänskaper som är för livet. Jag vill också rikta ett tack till alla supportrar som alltid funnits vid våran sida och stöttat oss, säger Clara Wiklund via klubbens uttalande.

Sportchef Mia Eriksson beskriver att den bristande speltiden är en faktor till att Wiklund lämnar.

– Clara har varit en frisk fläkt i A-laget de senaste två säsongerna och hon har tränat hårt och bra för att göra sig redo för ett större uppdrag inom seniorfotbollen. Konkurrensen på målvaktspositionen är speciell och efter samtal med Fredrik Wiklund (målvaktstränare) är vi överens med Clara om att hon behöver spela matcher nästa säsong och därför skiljs våra vägar åt här. Jag önskar Clara ett stort lycka till i sin fortsatta karriär, säger Mia Eriksson, sportchef via uttalandet.

Clara Wiklund har varit i skuggan av Cajsa Andersson under flera år.