Klart: Manaf Rawufu lämnar Peking – för norsk klubb

Manaf Rawufu lämnar IFK Norrköping.

Peking meddelar nu att anfallaren är klar för norska IL Hødd.

Manaf Rawufu lämnade AIK:s akademi för IFK Norrköping förra sommaren.

Nu står det klart att karriären fortsätter i Norge för anfallaren, Peking meddelar idag att han är klar för IL Hødd.

”Efter en överenskommelse mellan IFK Norrköping och norska IL Hødd lämnar Manaf Norrköping för den norska klubben”, skriver Peking via sin hemsida.

Manaf Rawufu hann inte med att göra någon tävlingsmatch med A-laget under sin tid i IFK Norrköping.