FD:s avslöjande bekräftat – Manasse Kusu lånas in av Örebro

Mjällby och Örebro SK är överens gällande ett lån av Manasse Kusu.
ÖSK kommer låna mittfältaren i ett år.
Något som FotbollDirekt har avslöjat.
Örebro SK får förstärkning inför nästa säsong. Klubben lånar in Mjällbys mittfältare Manasse Kusu. Det är ett lån på ett år med köpoption. Något som FotbollDirekt har avslöjat tidigare.
– I Manasse får vi in en vinnarskalle i omklädningsrummet och på planen. Han har genom åren visat sig vara en mittfältsgeneral i Superettan och med en utlandserfarenhet i Finland har han fått mogna ännu mer som spelare och person. Vi ser fram emot att få arbeta med honom och följa hans resa här i svartvitt, säger sportchef Enes Ahmetovic via klubbens uttalande.
Mittfältaren gör sin första träning med ÖSK den 7 januari.
