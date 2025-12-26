FD:s avslöjande bekräftat – Manasse Kusu lånas in av Örebro

Mjällby och Örebro SK är överens gällande ett lån av Manasse Kusu.

ÖSK kommer låna mittfältaren i ett år.

Något som FotbollDirekt har avslöjat.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK får förstärkning inför nästa säsong. Klubben lånar in Mjällbys mittfältare Manasse Kusu. Det är ett lån på ett år med köpoption. Något som FotbollDirekt har avslöjat tidigare.

– I Manasse får vi in en vinnarskalle i omklädningsrummet och på planen. Han har genom åren visat sig vara en mittfältsgeneral i Superettan och med en utlandserfarenhet i Finland har han fått mogna ännu mer som spelare och person. Vi ser fram emot att få arbeta med honom och följa hans resa här i svartvitt, säger sportchef Enes Ahmetovic via klubbens uttalande.

Mittfältaren gör sin första träning med ÖSK den 7 januari.