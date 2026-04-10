Klart: Manchester City förlänger med målvakten

Marcus Bettinelli skriver ett nytt avtal med Manchester City.

Målvaktens nya kontrakt sträcker sig till 2027.

Marcus Bettinelli lämnade Chelsea för Manchester City i somras. Den 33-årige målvakten väntar fortfarande på att debutera i sin nya klubb och nu får han ytterligare ett år på sig.

Manchester City meddelar att Bettinelli förlänger sitt avtal med City till sommaren 2027.

– Det är en fantastisk känsla att veta att jag kommer att vara i Manchester City en säsong till. Det är ett riktigt privilegium att vara här och jag lär mig så mycket varje dag, säger han på klubbens hemsida.

Bettinelli har tidigare representerat klubbar som Fulham, Middlesbrough och Accrington.