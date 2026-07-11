Klart: Manchester City lånar ut talang till Belgien

Sverre Nypan kommer spendera säsongen i belgiska Lommel.

Norrmannen lånas ut från Manchester City.

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Sverre Nypan spenderade fjolåret på lån hos Kim Hellbergs Middlesbrough från Manchester City. I Championship blev det 20 matcher varav tre från start.

Nu står det klart att den norska talangen lånas ut igen. Den här gången är det belgiska Lommel som tar emot den unga norrmannen. Det bekräftar Manchester City via X.

Att det bir just Lommel är ingen slump. Den belgiska klubben är sedan 2020 en del av City Football Group, som även totalt nio klubbar världen över – med Manchester City högt upp i hierarkin.

I Belgien kommer 19-åringen bli lagkamrat med den svenska mittbacken Jesper Tolinson, som har tillhört klubben sedan 2021.

Sverre Nypan väntar fortfarande på sin debut för Manchester City sedan han anslöt från Rosenborg sommaren 2025.