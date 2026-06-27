Klart: Manchester City värvar superlöfte
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Manchester City plockar spelare från Troyes.
Det är yttern Mathys Detourbet, 19, som ansluter.
Manchester City värvar från Troyes, som ägs av City Football Group. Det är den franske talangen Mathys Detourbet som ansluter till PL-klubben.
Detourbet noterades för tre mål och fem assist den gångna säsongen i Ligue 1.
Enligt tidningen L’Équipe betalar City 21,6 miljoner pund, vilket motsvarar 277,5 miljoner kronor. 19-åringen uppges bli utlånad till Monaco nästa säsong.
Detourbet har spelat i Troyes sedan åtta års ålder och har gjort resan från akademin till A-laget.
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