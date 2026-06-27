Klart: Manchester City värvar superlöfte

Manchester City plockar spelare från Troyes.

Det är yttern Mathys Detourbet, 19, som ansluter.

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Manchester City värvar från Troyes, som ägs av City Football Group. Det är den franske talangen Mathys Detourbet som ansluter till PL-klubben.

Detourbet noterades för tre mål och fem assist den gångna säsongen i Ligue 1.

Enligt tidningen L’Équipe betalar City 21,6 miljoner pund, vilket motsvarar 277,5 miljoner kronor. 19-åringen uppges bli utlånad till Monaco nästa säsong.

Detourbet har spelat i Troyes sedan åtta års ålder och har gjort resan från akademin till A-laget.