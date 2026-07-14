Klart: Manchester United värvar belgiske stjärnan

Manchester United fortsätter att värva.

Nu står det klart att Youri Tielemans ansluter till storklubben.

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Under måndagen presenterade Manchester United sommarens första nyförvärv i Andrey Santos. Nu har ”The Red Devils” plockat in ytterligare en mittfältare.

Youri Tielemans, 29, köps loss från Aston Villa. Kontraktet med United sträcker sig till sommaren 2031.

– Det är svårt att beskriva hur stolt jag är över att få ansluta till Manchester United, säger han i ett uttalande.

Enligt uppgifter kostade belgaren 35 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 450 miljoner kronor.

Tielemans noterades för tio mål och 25 assist på 134 matcher i Aston Villa. Han har även spelat i klubbar som Leicester City, Monaco och Anderlecht.