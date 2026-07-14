Klart: Manchester United värvar belgiske stjärnan
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Manchester United fortsätter att värva.
Nu står det klart att Youri Tielemans ansluter till storklubben.
Under måndagen presenterade Manchester United sommarens första nyförvärv i Andrey Santos. Nu har ”The Red Devils” plockat in ytterligare en mittfältare.
Youri Tielemans, 29, köps loss från Aston Villa. Kontraktet med United sträcker sig till sommaren 2031.
– Det är svårt att beskriva hur stolt jag är över att få ansluta till Manchester United, säger han i ett uttalande.
Enligt uppgifter kostade belgaren 35 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 450 miljoner kronor.
Tielemans noterades för tio mål och 25 assist på 134 matcher i Aston Villa. Han har även spelat i klubbar som Leicester City, Monaco och Anderlecht.
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