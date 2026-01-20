Klart: Martin Olsson lämnar Malmö FF

Martin Olsson lämnar Malmö FF vid månadsskiftet.

Det meddelar Skåneklubben denna tisdagskväll.

– Nästan fem år i den himmelsblå tröjan har betytt mer än ord kan beskriva, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Tidigare i januari meddelade Malmö FF att man förlängt med både Martin Olsson och Oscar Lewicki.

De nya kontrakten skrevs över januari och Malmö FF:s två avslutande Europa League-matcher.

Häromdagen kom beskedet att Oscar Lewicki lägger skorna på hyllan i samband med att MFF-avtalet löper ut och denna tisdagskväll meddelar Malmö FF att även Olsson kommer att lämna klubben i samband med att hans avtal löper ut vid månadsskiftet.

– Nästan fem år i den himmelsblå tröjan har betytt mer än ord kan beskriva. Vi har delat framgångar, vunnit titlar och skapat minnen som alltid kommer att finnas med mig. Men det starkaste jag tar med mig är hur vi höll ihop, även under de tuffaste perioderna, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Att få bära de himmelsblå färgerna har varit en ära. Jag lämnar Malmö med huvudet högt och hjärtat fullt. Jag kom hit som en spelare, men jag lämnar som malmöit.