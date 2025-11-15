Klart: Mattia Caldara lägger skorna på hyllan

Mattia Caldara har tagit ett beslut.

Han har valt att avsluta sin karriär.

Foto: Alamy

31-åriga Mattia Caldara spelar i Milan. Sedan han anslöt 2018 har tiden i storklubben varit skadefylld och det blev vara tre matcher för Milan. Han blev utlånad och sedan lämnade han klubben för spel i Serie-B klubben Modena.

Nu skriver Mattia Caldara på sociala medier att han avslutar sin karriär.

– Jag måste vara ärlig och säga att jag aldrig lyckades återgå till den nivå jag tidigare hade. Pressen, förväntningarna och strävan att hitta den gamla versionen av mig själv tärde på mig mentalt. Det påverkade inte bara mig – det påverkade även mina närmaste relationer, skriver han på sociala medier.