Klart: Max Larsson presenterad av Djurgården

Max Larsson, 22, är klar för Djurgården.

Han kommer närmast från Västerås SK.

Foto: Bildbyrån

Max Larsson lämnar Västerås SK. Under onsdagskvällen blev ytterbacken är klar för Djurgårdens IF.

FotbollDirekt kunde tidigare under onsdagen avslöja att priset för Max Larsson landar på drygt fem miljoner.

– Det känns otroligt kul att vara här och jag är väldigt spänd och laddad, förklarar Max som fått en trivsam start på sin nya blårandiga tillvaro, säger Larsson via klubbens uttalande och fortsätter:

– Jag har fått väldigt bra intryck från ledarstaben, spelarna och alla som jobbar runt föreningen. Så jag känner mig väldigt välkommen.

Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson om sitt nyförvärv:

– Max är 22-årig ytterback från Västerås SK som trots sin unga ålder redan har hunnit spela 115 tävlingsmatcher i Allsvenskan och Superettan. En väldigt spelskicklig och löpvillig spelare med fina offensiva kvaliteter som varit en viktig faktor i VSK:s framgångar, där de nu är tillbaka i Allsvenskan.

22-åringen har skrivit ett kontrakt över 2029.