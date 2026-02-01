Klart: Mayckel Lahdo till Bröndby IF

Mayckel Lahdo flyttar hem till Skandinavien.

Yttern är klar för Bröndby IF.

Foto: Bildbyrån

Denna söndagsförmiddag så har han presenterats av Bröndby IF.

– Det känns jättebra. Det är en stor klubb och jag är väldigt spänd på att spela framför klubbens supportrar som jag hört mycket gott om. Jag har hört att det är galet här när arenan är full. Jag ser verkligen fram emot att uppleva det, säger Lahdo i samband med att han presenterats.

Yttern ansluter på lån från AZ Alkmaar över resten av säsongen och i låneavtalet finns också en köpoption.