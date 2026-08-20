Klart: MFF-floppen lånas ut – igen

Salifou Soumah lämnar Malmö FF.

22-åringen lånas ut till grekiska Panetolikos.

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Salifou Soumah anslöt till Malmö FF sommaren 2025. Yttern har haft det svårt att slå sig in i Skåneklubben och tillbringade våren på lån i polska Radomiak Radom.

Nu meddelar MFF att Soumah lånas ut på nytt. Denna gång flyttar 22-åringen till grekiska Panetolikos. Avtalet innehåller en köpoption och sträcker sig till juni 2027.

– Salifou behöver speltid och med den konkurrens vi har, tillsammans med vår strategiska riktningsförändring, gör att det blir tufft att få här i Malmö. Den här överenskommelsen är bra för alla parter och vi önskar Salifou stort lycka till i Grekland, säger MFF-sportchefen Philip Berglund på klubbens hemsida.

Soumah noteras för 12 tävlingsmatcher i MFF.