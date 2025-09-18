Klart: MFF-talangen klar för storklubb

Malmö FF-talangen Edvin Pasagic lämnar.

Karriären fortsätter i Kroatien för 16-åringen.

Han är klar för storklubben Hajduk Split.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

16-årige Edvin Pasagic har gjort sitt i Malmö FF.

Talangen är klar för den kroatiska storklubben Hajduk Split, detta bekräftas av Tv-kanalen N1 som meddelar att mittbacken är registrerad på den kroatiska förbundssida.

Split-klubben har dock inte varit ensamma om att vara intresserade av talangen.

Stora klubbar som Feyenoord, Juventus, Dinamo Zagreb och Basel har tidigare nämnts kring 16-åringen.

Pasagic står i år noterad för ett mål på 13 matcher i Malmö FF:s P16-lag.

16-åringen kan utöver Sverige även representera Bosnien & Hercegovina. Han har tidigare gjort en U17-landskamp för Bosnien.