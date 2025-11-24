Klart: MFF värvar Emma Petrovic

Malmö FF stärker upp i försvaret.

Emma Petrovic, 22, ansluter från Kristianstad på ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– Det är en ära att få komma hit, säger hon i ett uttalande.

Malmö FF fortsätter att värva från Skånerivalen Kristianstad. Tidigare i veckan stod det klart att den förre KDFF-tränaren Daniel Angergård blir assisterande i MFF:s damlag.

Nu har klubben presenterat högerbacken Emma Petrovic som ansluter från just KDFF. 22-åringens kontrakt sträcker sig över 2027.

– Det är en ära att få komma hit. Malmö FF är en otroligt stor klubb med stora drömmar och mål. Man vill vinna SM-guld, vilket är något även jag vill, och man ska utmana i Europa. MFF är ett väldigt bollskickligt lag som går in hårt i alla närkamper över 90 minuter. Det finns också en väldigt bra vinnarmentalitet och det är något även jag känner att jag har så jag tror att jag kan passa bra in här, säger Petrovic i ett uttalande på MFF.s hemsida.

Petrovic noterades för två mål och tre assist på 27 tävlingsmatcher förra säsongen.



