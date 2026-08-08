Officiellt: Halmstad säljer Gustav Friberg

Halmstad kommer med ett besked under lördagen.

Klubben säljer Gustav Friberg till Kolding IF.

– Det känns verkligen bra att ha skrivit på för Kolding IF, säger Friberg via sin nya klubbs uttalande.

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Halmstad BK meddelar under lördagen att man säljer Gustav Friberg. Han säljs till danska Kolding IF.

– Det känns verkligen bra att ha skrivit på för Kolding IF. Ända sedan den första kontakten togs har det känts väldigt bra – och när jag kom till klubben och fick ett så varmt välkomnande förstärktes den positiva känslan ytterligare, säger Friberg till den danska klubbens hemsida.

Kontraktet är skrivet till 2029.

– Med Gustav får vi en stenhård spelare som aldrig ger upp, och som kan spela med den intensitet och disciplin som vi kräver av våra försvarsspelare. Han är en spelare som värdesätter hårt arbete och laganda och passar därför väldigt bra in i vårt sätt att vara. Dessutom tillför han spetskompetens till vårt anfall, något vi har saknat, säger Koldings sportchef Niklas Nürnberg.

Totalt har Friberg gjort 22 allsvenska framträdanden med Halmstad. Detta blir första gången han lämnar Sverige under sin karriär.