Klart: Milinkovic-Savic förlänger med Al-Hilal

Sergej Milinkovic-Savic blir kvar i Al-Hilal.

Klubben har denna söndag meddelat att man är överens om ett nytt kontrakt.

Foto: Alamy

Sergej Milinkovic-Savic lämnade italienska Lazio för saudiarabiska Al-Hilal sommaren 2023.

Nu står det klart att den serbiske mittfältaren blir kvar längre i den saudiarabiska klubben. Al-Hilal har idag nämligen meddelat att mittfältaren skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2028.

Sedan flytten till Saudiarabien har det blivit 31 mål och 27 assist på 105 matcher i Al-Hilal för Milinkovic-Savic.