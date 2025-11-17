Klart – Milojevic får sparken från Sharjah: ”Mår inte bra”

Det blev knappa fem månader på posten.

Nu har Milos Milojevic fått sparken av Sharjah.

”Jag gillar inte att förlora”, skriver han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den före detta allsvenska tränarprofilen Milos Milojevic, 43, tog över den Förenade Arabemiratiska klubben Sharjah under juni månad.

Nu, efter mindre än fem månader på posten, har han fått sparken. På sina sociala medier skriver Sharjah att man har brutit kontraktet med Milojevic efter en ”gemensam överenskommelse”.

Detta kommunicerar man efter att klubben har förlorat fem raka matcher och totalt sett tagit sju poäng på lika många matcher i ligan.

Totalt sett tränade Milojevic Sharjah i 15 matcher där det blev fem segrar, två oavgjorda matcher och åtta förluster.

”Jag behöver reflektera över vad jag gjorde bra och dåligt. Och så vill jag besöka ett par topptränare. Sedan får vi se. Jag tror att vi flyttar tillbaka till Sverige från och med nästa augusti. Min son går i skolan här i Dubai, så han måste avsluta sitt läsår”, skriver Milojevic till Fotbollskanalen och fortsätter:

”Jag mår inte bra på grund av att jag ser det här som att jag har förlorat… och jag gillar inte att förlora. Men det är fotbollen, tränarna kommer och går.”

