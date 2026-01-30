Klart: Milošević får ny roll i AIK

AIK har nu bekräftat att Alexander Milošević får en ny roll i klubben.

33-åringen kommer framöver att vara scout- och rekryteringsansvarig för akademin.

– Det tände en låga i mig, säger han till AIK:s hemsida.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

2024 spelade Alexander Milošević sin sista match för AIK. Nu återvänder han till ”Gnaget” i rollen som scout- och rekryteringsansvarig för klubbens akademi.

– Det här blir ett nytt kapitel i mitt liv som känns jättebra. Under alla mina år som fotbollsspelare är scouting något som jag har varit intresserad av och när Peter Wennberg beskrev det här upplägget så reste sig håret på armarna. Att få möjligheten att hjälpa till att göra AIK:s akademi bättre tände en låga i mig, säger Alexander Milošević.

AIK:s tekniske chef Peter Wennberg är glad över att knyta till sig den gamla försvararen till klubbens akademiverksamhet.

– De första samtalen jag har haft med honom om livet efter spelarkarriären hade vi redan för över 10 år sedan. Han har varit nyfiken på processerna som händer bortom och utanför en fotbollsspelares horisont, han har ständigt haft intresse för spelarutveckling och spelarutbildning, säger Wennberg till klubbens hemsida.

Alexander Milošević kliver på sin nya roll den 1 februari. Kontraktet stärker sig till den 31 december 2027.

Det blev sammanlagt 210 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan för Milošević,. Förutom AIK har han representerat klubbar som Besiktas, Hannover och Nottingham Forest.