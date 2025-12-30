Klart: Mittfältaren förlänger med AIK – stannar över 2026

Mittfältaren Olivia Lindstedt, 24, förlänger med AIK.

Hon skriver ett ettårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Olivia Lindstedt anslöt till AIK under 2022 och har spelat 87 tävlingsmatcher för klubben. Nu har 24-åringen kritat på ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till 31 december 2026.

– Jag är väldigt glad och stolt över att fortsätta spela i AIK. Vi har en spännande resa på gång i klubben och jag ser framemot att göra mitt allt för att bidra till bra resultat under 2026, säger Olivia Lindstedt via klubbens uttalande.

Sportchef Zinar Spindari är nöjd över att ha en såpass flexibel spelare som Lindstedt med sig ännu ett år.

– Olivia har under åren i AIK visat karaktärsdrag som få andra, och hon har kommit att bli en kulturbärare i såväl träning som match. Olivia har under åren i AIK fått spela på olika positioner men alltid gjort det med bravur, på det så har hon alltid haft en hög tillgänglighet. Därför är det väldigt kul att vi är överens om ett nytt avtal tillsammans, säger sportchef Zinar Spindari via klubbens uttalande.