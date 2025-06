Måns Isaksson, 18, blir kvar i Mjällby AIF.

Talangen har kritat på ett nytt kontrakt över 2029.

– Måns är en väldigt talangfull spelare som vi tror mycket på, säger sportchef Hasse Larsson.

Efter en succéartad debutsäsong i superettan 2023 anslöt Måns Isaksson från Jönköpings Södra till Mjällby AIF inför denna säsong. Sedan dess har den lovande mittfältaren dragits med en överbelastning och debuten i allsvenskan har dröjt, men under onsdagen meddelar Mjällby att man har kommit överens med Isaksson om en förlängning av avtalet.

Det ordinarie kontraktet var skrivet över 2027, men förlängs nu till årsskiftet 2029/30.

– Måns är en väldigt talangfull spelare som vi tror mycket på, och har gjort under en längre tid, säger sportchef Hasse Larsson på klubbens hemsidan och fortsätter:

– Han hade en fantastisk start både under träning och match men har sedan kört rehab för sin skada. Ett härligt tillskott under hösten såklart, men det nya avtalet visar också att det är en spelare som vi tror på över tid.

Mjällby AIF toppar den allsvenska tabellen med tre poäng ned till ligatvåan Hammarby efter 13 matcher.