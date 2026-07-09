Klart: Mjällby lånar in Ali Youssef

Mjällby förstärker inför hösten.

Ali Yossef ansluter på lån resten av säsongen.

– Vi ser fram emot att få in honom i truppen, säger sportchef Hasse Larsson till klubbens hemsida.

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Ali Youssef har spenderat två habila säsonger i cypriotiska Apollon Limassol. Nu lånas han ut till Mjällby under resten av säsongen.

– Han är en offensiv spelare som kan användas både som tia, nia och på kanten. Ali är skicklig i kombinationsspelet, har ett bra spelsinne och är dessutom en effektiv avslutare. Vi ser fram emot att få in honom i truppen. Varmt välkommen, säger sportchef Hasse Larsson till Mjällby hemsida.

Innan flytten till Cypern gjorde Youssef sex säsonger i BK Häcken. Under hans sista säsong i klubben svarade han för tio mål på 23 allsvenska matcher.

På Cypern har det blivit desto mindre speltid och poäng framåt. Två mål på två säsonger är mittfältarens facit i Apollon Limassol sedan han anslöt till klubben.