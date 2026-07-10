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Foto: Bildbyrån

Klart: Mjällby lånar ut Adewale till Norrby

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Ibrahim Adewale, 19, lånas ut.
Han lämnar därmed Mjällby för Norrby.

Foto: Bildbyrån

Mjällby-talangen Ibrahim Adewale har inte fått så mycket speltid i år. Nu kommer beskedet att Mjällby lånar ut anfallaren till superettan. Nästa klubbadress blir Norrby.

Han kommer tillhöra Norrby resten av säsongen.

Adewale värvades av Mjällby i vintras efter att ha imponerat stort i Karlstad under fjolåret, där han fick sitt genombrott i division 1. Den 19-årige anfallaren är bunden till klubben genom ett kontrakt som sträcker sig hela vägen till 2030.

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