Klart: Mjällby lånar ut målvakten

Hugo Fagerberg, 22, lånas ut.

Mjällby-målvakten är klar för IFK Norrköping i superettan.

– Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa klubben uppåt, säger han i ett uttalande.

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Hugo Fagerberg tillbringade fjolåret på lån i Ängelholms FF. I år har han tillhört Mjällby men inte fått spela under våren.

Nu meddelar de regerande mästarna att Fagerberg lånas ut till IFK Norrköping i superettan. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

– En klubb med en fin historia och många titlar. IFK Norrköping hör inte hemma i superettan. Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa klubben uppåt, säger 22-åringen på Pekings hemsida.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Vi är glada över att få in Hugo i vår verksamhet. Han har egenskaper och en karaktär, om vi känner passar in väldigt bra. Med Hugo får vi en ökad konkurrens och kan driva på målvaktsgruppens totala utveckling än mer. Under våren har vi kontinuerligt haft med målvakter från vår akademi i träningsverksamheten, vilket vi kommer fortsätta med.