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Christian Tchouante. Foto: Bildbyrån

Klart: Mjällby lånar ut mittbacken

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Christian Tchouante lämnar Mjällby tillfälligt.
Mittbacken är klar för ett lån till FK Železničar Pančevo.
– Vår förhoppning är att han fortsätter sin utveckling, säger sportchefen Hasse Larsson.

250913 Mjällbys Christian Tchouante Tchouante inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Degerfors och Mjällby den 13 september 2025 i Degerfors.
Christian Tchouante. Foto: Bildbyrån

Totalt har det bara blivit tio framträdanden i Mjällby-tröjan sedan Christian Tchouante, 20, anslöt till klubben förra sommaren. I år har mittbacken fått nöja sig med ett inhopp i allsvenskan, och nu lånas han ut i jakt på mer speltid.

Försvararen från Kamerun är klar för ett årslångt lån till den serbiska högstaligaklubben FK Železničar Pančevo.

– Vi önskar Christian stort lycka till under sin tid i Serbien. Vår förhoppning är att han får en viktig roll, mycket speltid och fortsätter sin utveckling, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Lånet är skrivet fram till den sista juni 2027.

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