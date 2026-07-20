Klart: Mjällby lånar ut mittbacken

Christian Tchouante lämnar Mjällby tillfälligt.

Mittbacken är klar för ett lån till FK Železničar Pančevo.

– Vår förhoppning är att han fortsätter sin utveckling, säger sportchefen Hasse Larsson.

Christian Tchouante. Foto: Bildbyrån

Totalt har det bara blivit tio framträdanden i Mjällby-tröjan sedan Christian Tchouante, 20, anslöt till klubben förra sommaren. I år har mittbacken fått nöja sig med ett inhopp i allsvenskan, och nu lånas han ut i jakt på mer speltid.

Försvararen från Kamerun är klar för ett årslångt lån till den serbiska högstaligaklubben FK Železničar Pančevo.

– Vi önskar Christian stort lycka till under sin tid i Serbien. Vår förhoppning är att han får en viktig roll, mycket speltid och fortsätter sin utveckling, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Lånet är skrivet fram till den sista juni 2027.