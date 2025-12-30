Klart: Mjällby tar in Nash i ledarstaben

Svenska mästarna Mjällby tar in en ny assisterande tränare.

Gerard Nash ansluter till klubben.

Foto: Bildbyrån

Gerard Nash är ny assisterande tränare för Mjällby AIF. Han kommer senast från en roll som huvudtränare i Cork City FC samt Aston Villa FC samt i GAIS under 2024. I båda rollerna har han haft ett stort fokus på och ansvar för individuell spelarutveckling.

– Jag vill uttrycka min uppskattning till Mjällby AIF för den möjlighet och det förtroende jag har fått. Jag är hedrad över att få ansluta till klubben och hoppas att jag kan bidra med mervärde till en redan framgångsrik miljö när vi går in i 2026. Jag ser fram emot att ansluta till ledarstaben och spelarna på Strandvallen inför försäsongsträningen nästa vecka, säger Nash via klubbens uttalande.

Även sportchef Hans Larsson kommenterar nyförvärvet:

– Det känns både spännande och glädjande att kunna presentera Gerard som en viktig pusselbit i ett redan mycket kompetent ledarteam. Under en process där vi tagit emot ett stort antal ansökningar har vi valt att fokusera på en tränare som kan bidra maximalt i den träningsmiljö där vi har ambitionen att vara bäst i Sverige. Gerards kompetens och erfarenhet inom spelarutveckling i alla åldrar, tillsammans med hans internationella erfarenhet, såg vi som tydliga spetsegenskaper. Det är dessa kvaliteter som gör att vi tror att han kommer att bli ett fantastiskt tillskott för vår förening.

Nash har skrivit ett kontrakt över 2027.