Klart: Molde bryter med Høgmo

Molde FK och Per-Mathias Høgmo går skilda vägar.

Det bekräftar klubben under söndagen.

Foto: Bildbyrån

Per-Mathias Høgmo tog över norska Molde i början av 2025 efter att ha lämnat japanska Urawa Red Diamonds. Efter 21 omgångar i den norska högstaligan ligger Molde på en 11:e plats den här säsongen.

Nu bryts kontraktet med Høgmo i förtid. Det bekräftar den norska klubben under söndagen.

– Jag har haft en spännande tid i Molde FK, och jag uppskattar verkligen spelargruppen, supporterstaben och alla jag har arbetat med. Även om jag gärna hade fortsatt det arbete vi hade påbörjat, håller jag med om att det här var rätt sak att göra. Vi skiljs åt som goda vänner, och jag önskar Molde FK all lycka framöver, säger Per-Mathias Høgmo i ett uttalande.

Enligt klubben sker upphörande av kontraktet i respekt mellan aprterna.

– Det är vemodigt att avsluta samarbetet med en så erfaren och duktig tränare som Per-Mathias. Vi hade gärna sett att den sportsliga utvecklingen i klubben motsvarat våra förväntningar bättre. Det är båda parter överens om, säger ordförande Odd Ivar Moen.

Høgmo har tidigare varit tränare för bland annat BK Häcken och Djurgårdens IF.