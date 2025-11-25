Klart: Momoko Tanikawa förlänger med Bayern München

Momoko Tanikawa hade lekstuga i damallsvenskan förra året.

Nu har japanskan förlängt sitt kontrakt med den tyska klubben.

Foto: Bildbyrån

Momoko Tanikawa var utlånad från Bayern München till FC Rosengård förra säsongen. Tanikawa hade lekstuga med hela damallsvenskan och var med sina 19 mål, en stark bidragande faktor till klubbens SM-guld.

Efter säsongen var det dags att återvända till Frauen Bundesliga och Bayern München. Sedan dess har det blivit sju mål på 27 matcher för japanskan och i dag kom beskedet att Tanikawa förlänger sitt kontrakt med den tyska klubben.

Det nya kontraktet är skrivet över 2029.