Klart: Monza lånar Noel Törnqvist

I Como har Noel Törnqvist fått minimalt med speltid.

Nu lånas målvakten ut till ligakonkurrenten Monza.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

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Noel Törnqvist anslöt till Como efter att ha vunnit SM-guld med Mjällby 2025. I Cesc Fabregas lag har det däremot inte varit tal om någon speltid.



Ett drygt halvår efter att han skrev på har målvakten fortfarande inte spelat en enda minut tävlingsfotboll för Como. I den senaste ligamatchen mot Napoli fick han inte ens plats på bänken.

Nu står det klart att svensken lånas ut till ligakonkurrenten Monza. Avtalet sträcker sig över hela den kommande säsongen.

Klubben är nykomlingar i Serie A och har inlett årets säsong med två raka förluster.