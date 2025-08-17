Klart: Mukiele skriver på för Sunderland
PSG säljer till Sunderland.
Högerbacken Nordi Mukiele skriver på för PL-klubben.
Sunderland segrade med 3–0 i sin först premier League-match för säsongen. Nu stärker de upp med ett nyförvärv.
PSG-backen Nordi Mukiele skriver på för nykomlingen. Kontraktet sträcker sig över fyra år.
Enligt tidningen Northern Echo landar övergången på 12 miljoner pund (155 miljoner kronor) för 24-åringen.
Mukiele spenderade förra säsongen på lån i Bayer Leverhusen.
