Klart: Mukiele skriver på för Sunderland

PSG säljer till Sunderland.

Högerbacken Nordi Mukiele skriver på för PL-klubben.

Sunderland segrade med 3–0 i sin först premier League-match för säsongen. Nu stärker de upp med ett nyförvärv.

PSG-backen Nordi Mukiele skriver på för nykomlingen. Kontraktet sträcker sig över fyra år.

Enligt tidningen Northern Echo landar övergången på 12 miljoner pund (155 miljoner kronor) för 24-åringen.

Mukiele spenderade förra säsongen på lån i Bayer Leverhusen.