Klart: Napoli har ny tränare

Massimiliano Allegri tar över Napoli.

Tränaren har kritat på ett kontrakt över 2029.

Massimiliano Allegri. Foto: Alamy

58-åriga Massimiliano Allegri har hittat ett nytt jobb efter att han fick sparken från Milan tidigare i somras. Den rutinerade tränaren tar över Napoli och ersätter Antonio Conte, som lämnade storklubben efter förra säsongen.

Napoli meddelar att Allegri har kritat på ett kontrakt med klubben som kommer att hålla honom i Neapel fram till sommaren 2029.

”Mister Allegri är stolt över att vara en av oss”, skriver klubben.

Massimiliano Allegri har tidigare tränat storklubbar som Milan och Juventus. Napoli slutade på andraplats i Serie A förra säsongen, elva (!) poäng bakom ligavinnaren Inter.