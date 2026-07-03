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Massimiliano Allegri. Foto: Alamy

Klart: Napoli har ny tränare

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Massimiliano Allegri tar över Napoli.
Tränaren har kritat på ett kontrakt över 2029.

**AC Milans huvudtränare Massimiliano Allegri under Serie A-matchen mellan Milan och Cagliari på San Siro i Milano, Italien, den 24 maj 2026.**
Massimiliano Allegri. Foto: Alamy

58-åriga Massimiliano Allegri har hittat ett nytt jobb efter att han fick sparken från Milan tidigare i somras. Den rutinerade tränaren tar över Napoli och ersätter Antonio Conte, som lämnade storklubben efter förra säsongen.

Napoli meddelar att Allegri har kritat på ett kontrakt med klubben som kommer att hålla honom i Neapel fram till sommaren 2029.

”Mister Allegri är stolt över att vara en av oss”, skriver klubben.

Massimiliano Allegri har tidigare tränat storklubbar som Milan och Juventus. Napoli slutade på andraplats i Serie A förra säsongen, elva (!) poäng bakom ligavinnaren Inter.

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