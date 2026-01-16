Klart: Nellie Persson förlänger med Vittsjö

Nellie Persson stannar i Vittsjö GIK.

33-åringen skriver ett kontrakt över säsongen 2026.

– Kunde inte slita mig riktigt än, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö-profilen Nellie Persson, 33, ska ingenstans. Mittfältaren skriver på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2026.

– Kunde inte slita mig riktigt än. Ser fram emot ett gött år med det här laget och alla runtomkring, säger hon på Vittsjös hemsida.

Huvudtränaren Mladen Blagojevic:

– Det är en oerhört viktig förlängning. Med Nellie så säkrar vi upp en spets, erfarenhet och en jäkla revanschvilja från förra året.

Vittsjö GIK slutade sjua i damallsvenskan i fjol.