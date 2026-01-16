Klart: Nellie Persson förlänger med Vittsjö
Nellie Persson stannar i Vittsjö GIK.
33-åringen skriver ett kontrakt över säsongen 2026.
– Kunde inte slita mig riktigt än, säger hon i ett uttalande.
Vittsjö-profilen Nellie Persson, 33, ska ingenstans. Mittfältaren skriver på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2026.
– Kunde inte slita mig riktigt än. Ser fram emot ett gött år med det här laget och alla runtomkring, säger hon på Vittsjös hemsida.
Huvudtränaren Mladen Blagojevic:
– Det är en oerhört viktig förlängning. Med Nellie så säkrar vi upp en spets, erfarenhet och en jäkla revanschvilja från förra året.
Vittsjö GIK slutade sjua i damallsvenskan i fjol.
