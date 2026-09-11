Klart: Neto förlänger med Chelsea

Pedro Neto fortsätter i Chelsea.

Portugisen har kritat på ett avtal till 2032.

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Pedro Neto ryktades bort från Chelsea så sent som i somras. Portugisen är alltjämt kvar i Londonklubben och nu ser han ut att fortsätta ett tag framöver.

Under fredagen meddelade Chelsea att parterna kommit överens om ett nytt avtal till 2032.

– Det är ett otroligt ögonblick. Jag har haft några bra stunder här som grupp och som individ, och nu vill jag ha fler av de stunderna. Jag är verkligen exalterad eftersom jag tror att vi kan uppnå mycket tillsammans, säger Neto på Chelseas hemsida.

Neto anslöt sommaren 2024 och noteras för sammanlagt 108 framträdanden i Chelsea.