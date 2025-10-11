Klart: Newcastle anställer sportchef från Nottingham Forest

Newcastle United har gjort klart med en ny sportchef.

Detta då man har plockat in Ross Wilson från Premier League-konkurrenten Nottingham Forest.

– Det här är en så speciell klubb, och jag förstår helt och hållet passionen, säger Wilson i ett uttalande.

Foto: Alamy

Det är under lördagen som Newcastle, via sina officiella kanaler, går ut med nyheten om att man har gjort klart med en ny sportchef.

Han heter Ross Wilson och plockas in från seriekonkurrenten Nottingham Forest. Tidigare har Wilson även arbetat som sportchef i skotska Rangers.

– Jag är otroligt glad över att vara här i Newcastle United. Det här är en så speciell klubb, och jag förstår helt och hållet passionen, ambitionen och förväntningarna hos våra otroliga supportrar, såväl som ägarnas ambition och önskan att fortsätta utveckla och bygga ett ännu starkare Newcastle United, säger den nye sportchefen i ett uttalande och fortsätter:

”Den gemenskap vi bygger upp känns redan stark”

– Mina samtal med ägarna har varit extremt positiva, och jag har också haft regelbunden kontakt med Eddie Howe och David Hopkinson. Det förtroende, den sammanhållning och den gemenskap vi bygger upp känns redan stark, och vi tror att det kommer att vara mycket viktigt att vara enade som ett lag när vi fortsätter att driva klubben framåt tillsammans.

Rekryteringen av Wilson är även någonting som klubbens vd, David Hopkinson, är nöjd med.

– Jag är mycket glad att välkomna Ross till Newcastle United. Hans erfarenhet och expertis stärker oss omedelbart, och hans utnämning är ytterligare ett viktigt steg framåt i vår resa, säger han och fortsätter:

– Ross har en meritlista av att genomföra strategiska förändringar. Han har implementerat processer och byggt relationer som har hjälpt hans klubbar att vinna och växa, och han har visat sin förmåga att förbättra talangutvecklingen och integrera damfotboll i samma högpresterande kultur.



I dagsläget befinner sig Newcastle på en elfteplats i Premier League efter sju spelade omgångar.

Newcastle ligger på elfte plats i Premier League efter sju omgångar.

