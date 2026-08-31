Klart: Norsk målvakt skriver på för Mjällby

Mjällby förstärker målvaktsuppsättningen i truppen.

Norrmanen Sebastian Hansen är klar för de svenska mästarna.

– Vi välkomnar Sebastian till Mjällby AIF, där han får ta upp kampen med våra egna målvakter, säger sportchef Hasse Larsson.

Foto: Alamy

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Mjällby har varit på jakt efter en ny målvakt. Nu har man funnit det i form av den 19-åriga norrmannen Sebastian Hansen. Keepern har kritat på ett kontrakt med de svenska mästarna till 2030.

– Sebastian är en 19-årig målvakt från Odd i Norge. Trots sin ringa ålder är han ordinarie målvakt i OBOS-ligan. Förutom att rädda bollar har han utmärkt sig genom sitt fina spel med fötterna och sitt goda spelsinne. Vi välkomnar Sebastian till Mjällby AIF, där han får ta upp kampen med våra egna målvakter, säger klubbens sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Totalt har Hansen spelat 24 matcher för Odd i den norska andraligan.

Mjällby värvade Robin Wallinder inför den här säsongen som ersättare för Noel Törnqvist. Veteranen Alexander Lundin har då agerat andremålvakt, vilket han även gjorde i fjol.