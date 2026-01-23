Klart: Nottingham Forest lånar från Serie A

Nottingham Forest förstärker offensiven.

Lorenzo Lucca ansluter på lån till Premier League-klubben.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest meddelar denna fredagskväll att man förstärker anfallet. Lorenzo Lucca lånas in från Serie A-klubben Napoli.

– Lorenzo är en spelare som tillför specifika egenskaper till vårt lag, och vi är verkligen glada att han har anslutit sig till oss. Efter att ha spelat på toppnivå i olika länder kommer han med en bra blandning av erfarenhet och utrymme att fortsätta utvecklas som spelare, säger Nottinghams globala sportchef, Edú Gaspar, via klubbens hemsida.

Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen och en köpoption finns i avtalet.