Klart: Odhiambo lämnar Djurgården – flyttar hem

Djurgårdens IF plockade in Frank Odhiambo från Gor Mahia FC för fyra år sedan.

Nu står det klart att den kenyanske mittbacken återvänder till klubben.

Foto: Bildbyrån

Vintern 2022 värvades Djurgårdens IF Frank Odhiambo från Gor Mahia FC.

Sedan dess har försvararen varit utlånad till IFK Haninge, Vasalunds IF, AFC Eskilstuna och IF Karlstad. Nu står det dock klart att han lämnar Dif permanent.

Gor Mahia FC meddelar nämligen denna tisdag att mittbacken återvänder till klubben.

Odhiambo har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2027 med klubben.

I Djurgården blev det inga A-lagsframträdanden för mittbacken.