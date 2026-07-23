Klart: Okeke lånas ut till superettan

Victor Okeke, 20, lämnar Elfsborg.

Talangen lånas ut till Brage i superettan över resten av säsongen.

– En bra möjlighet för mig att få mer regelbunden speltid, säger 20-åringen.

Victor Okeke. Foto: Bildbyrån

Sedan han anslöt från den nigeriska akademiverksamheten Tripple 44 under sommaren 2024 har det bara blivit sex framträdanden i Elfsborg för den 20-åriga mittfältaren Victor Okeke. Nu står det klart att talangen från Nigeria lämnar Boråsklubben tillfälligt.

Under torsdagen meddelar Elfsborg att Okeke kommer att spendera resten av säsongen i superettan-klubben IK Brage.

– Detta känns som en bra möjlighet för mig att få mer regelbunden speltid för att fortsätta utvecklas. Jag önskar laget stort lycka till i resten av säsongen, säger han i ett uttalande.

IF Elfsborg är överens med IK Brage om en utlåning av Victor Okeke. Låneavtalet gäller resterande del av säsongen 2026.



Vi önskar Victor lycka till!

__________#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/ME2VhAzT56 — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) July 23, 2026

– När IK Brage hörde av sig om Victor har vi nu gemensamt kommit fram till att en utlåning resten av året kan gynna hans fortsatta utveckling, säger klubbchefen Stefan Andreasson.

Brage slåss i botten av superettan och befinner sig på negativ kvalplats tillsammans med Örebro SK efter 15 spelade matcher.

– Victor är en central mittfältare men som även kan spela på andra positioner vilket passar oss bra i läget. Han är taggad att vara med och bidra nu under andra halvan av säsongen och vi ser fram emot att ha honom hos oss den här perioden, säger Brages sportchef Ola Lundin i ett uttalande.