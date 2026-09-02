Klart: Oliver Dovin lånas ut

Oliver Dovin lämnar Coventry.

Målvakten ansluter till Leyton Orient på lån.

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Oliver Dovin, 24, har dragits med tunga skadebekymmer sedan mars 2025. Målvakten var korsbandsskadad och hade det tufft att ta sig tillbaka i form igen.

Inför årets säsong fick Dovin chansen i Coventry City, men i stället för att spela Premier League lånas han ut till League One.

Dovin lånas ut till Leyton Orient på ett avtal till sommaren 2027.

– Jag har varit borta ett tag, så att kunna komma till en klubb som denna gör mig väldigt glad, säger han i ett uttalande.

Dovin noteras för 30 framträdanden i Coventry.