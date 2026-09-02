Klart: Oliver Dovin lånas ut
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Oliver Dovin lämnar Coventry.
Målvakten ansluter till Leyton Orient på lån.
Oliver Dovin, 24, har dragits med tunga skadebekymmer sedan mars 2025. Målvakten var korsbandsskadad och hade det tufft att ta sig tillbaka i form igen.
Inför årets säsong fick Dovin chansen i Coventry City, men i stället för att spela Premier League lånas han ut till League One.
Dovin lånas ut till Leyton Orient på ett avtal till sommaren 2027.
– Jag har varit borta ett tag, så att kunna komma till en klubb som denna gör mig väldigt glad, säger han i ett uttalande.
Dovin noteras för 30 framträdanden i Coventry.
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