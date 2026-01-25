Klart: Olle Edlund till FC Stockholm

Olle Edlund, 25, lämnade nyligen Varbergs Bois.

Nu har mittfältaren presenterats av FC Stockholm.

Foto: Bildbyrån

Olle Edlund lämnade Varbergs Bois efter fjolårets säsong. Nu står det klart att karriären fortsätter i FC Stockholm i Ettan Norra.

– Jag gillar ambitionen och målen som klubben har satt upp, och den resa klubben har påbörjat vill jag vara med på. Mitt mål är att vi ska ta nästa steg som lag och vara med och slåss om uppflyttning. Jag vill komma in med rutin och erfarenhet, bidra med poäng och även hjälpa de yngre i laget, säger Edlund på klubbens hemsida.

FC Stockholms sportchef Stefan Elfver:

– I Olle får vi in exakt den spelartyp vi behöver. En box-till-box mittfältare som springer mycket och bidrar både offensivt och defensivt. Han kommer in med stor rutin och har spelat kontinuerligt de senaste åren på hög nivå, vilket ger oss både trygghet och kvalitet direkt, säger han.

Edlund har, förutom Varberg, representerat Västerås Sk, IK Frej och Hammarbys U-lag.