Nu är det klart.

Maxence Lacroix köps loss av Chelsea.

Enligt uppgifter kostar affären motsvarande nästan 670 miljoner kronor.

Maxence Lacroix. Foto: Alamy

Chelsea fortsätter att spendera stort i sommarens transferfönster. Efter att Morgan Rogers köpts loss från Aston Villa och Marco Palestra värvats från Atalanta för totalt omkring två miljarder kronor kommer nu nästa storvärvning.

Det rör sig om Premier League– och lokalrivalen Crystal Palaces franska stjärnback Maxence Lacroix, 26.

Värvas för miljoner

Den franska VM-spelaren ansluter till ”The Blues” på ett kontrakt som är skrivet fram till sommaren 2032.

– Jag är väldigt glad över att få vara en del av den här fantastiska klubben. Alla känner till Chelseas historia och tradition av att vinna, så det är en stolt stund för mig att få representera klubben. När jag pratade med tränaren (Xabi Alonso) märkte jag att vi delar samma vision och ambition för den här klubben. Vi vill vinna, säger Lacroix i ett uttalande.

Enligt tidigare uppgifter går affären loss på omkring 52 miljoner pund (motsvarande nästan 669 miljoner kronor).