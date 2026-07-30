IFK Göteborg har kniven mot strupen i ECL-kvalet.

I kväll avgörs allt borta mot Levadia Tallinn.

Här är allt du behöver veta om hur du följer avgörandet.

Tobias Heintz, IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg ställs inför en tuff utmaning i returmötet av den andra kvalomgången till UEFA Conference League mot estniska FCI Levadia Tallinn. Mötet spelas torsdagen den 30 juli 2026 på A. Le Coq Arena i Tallinn med avspark klockan 18:30 svensk tid.

Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför kvällens avgörande kvalmatch:

Arena: A. Le Coq Arena, Tallinn (Estland)

A. Le Coq Arena, Tallinn (Estland) Datum: 30 juli 2026

30 juli 2026 Avspark: Kl. 18:30

Kl. 18:30 TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige

Visas endast digitalt i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se FCI Levadia – IFK Göteborg på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar FCI Levadia mot IFK Göteborg i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Hur streamar jag FCI Levadia – IFK Göteborg?

Om du vill följa mötet digitalt sänds FCI Levadia mot IFK Göteborg live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 18:15, en kvart innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

FCI Levadia – IFK Göteborg: Vad du kan förvänta dig

Förutsättningarna är knivskarpa inför detta returmöte. FCI Levadia stod för en stor överraskning i det första mötet på Gamla Ullevi när de vann med 2–1, vilket sätter hemmalaget i förarsätet. Esterna kliver in i matchen med fin form och ett gott självförtroende efter flera starka resultat i ryggen. IFK Göteborg tvingas i sin tur att gå för seger på bortaplan för att inte åka ur europakvalet i ett tidigt skede.

”Blåvitt” går dessutom in i avgörandet med förändringar i ledarstaben. Huvudtränare Stefan Billborn fick sparken tidigare i veckan och har ersatts av den assisterande tränaren Joachim Björklund, som leder IFK Göteborg som ny huvudtränare från och med kvällens match.

Stefan Billborn. Foto: Bildbyrån

Spelarmässigt har Göteborgslaget en del avbräck att hantera. Arbnor Mucolli är långtidsskadad på grund av en korsbandsskada, medan Ramon Pascal Lundqvist och Max Fenger ännu inte är helt återställda. Det sätter stor press på den befintliga truppen att kliva fram och vända det sammantagna resultatet i Tallinn.

Skador och avstängningar IFK Göteborg Spelare Lämna tillbaka Arbnor Mucolli cruciate-ligament-injury Early August 2026 Ramon Pascal Lundqvist illness Mid August 2026 Max Fenger illness About 1-2 weeks David Kruse yellow-cards After suspension Tobias Heintz yellow-cards After suspension

IFK Göteborgs förväntade startelva: Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Seidu – Thordarson, Kruse, Larsson – Clemmensen, Bergbark Wiberg, Heintz.

FAQ

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan FCI Levadia och IFK Göteborg? Matchen visas inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan sänds enbart digitalt.

Var kan jag streama matchen live i Sverige? Du kan följa hela sändningen online via Sportbladet Play och Aftonbladet TV med en aktiv Plus-prenumeration.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.