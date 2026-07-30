Gais är tillbaka i Conference League-kvalet.

I kväll avgörs allt mot danska Nordsjälland.

Här är allt du behöver veta om hur du följer avgörandet.

Gais Henry Sletsjøe och Robert Frosti Thorkelsson. Foto: Bildbyrån

Det har blivit dags för det avgörande returmötet i den andra kvalomgången till UEFA Conference League. Danska FC Nordsjälland tar emot Gais på hemmaplan torsdagen den 30 juli 2026 med avspark klockan 19:00. Efter att Gais säkrat en 1–0-seger i det första mötet på Gamla Ullevi står en plats i nästa kvalrunda på spel i Farum.

Här följer alla väsentliga sändningsdetaljer du behöver inför kvällens drabbning:

Arena: Right To Dream Park, Farum (Danmark)

Right To Dream Park, Farum (Danmark) Datum: 30 juli 2026

30 juli 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: Visas endast via stream i Sverige

Visas endast via stream i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se Nordsjälland – Gais på TV?

För svenska tittare som letar efter vilken kanal som visar FC Nordsjälland mot Gais i den linjära TV-tablån finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden. I Danmark visas matchen på TV3+, men för att följa spelet direkt från Sverige är det streamingalternativet som gäller.

Hur streamar jag Nordsjälland – Gais?

Om du planerar att titta online sänds mötet FC Nordsjälland mot Gais live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång klockan 18:50, tio minuter innan avsparkstid.

För att se matchen besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare eller öppnar deras app på din mobil, surfplatta eller smart-TV. Tillgång till sändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

Foto: Bildbyrån

Nordsjälland – Gais: Vad du kan förvänta dig

Förutsättningarna är tydliga inför detta returmöte. Gais har skaffat sig ett fördelaktigt utgångsläge tack vare vinsten i Göteborg, men ställs inför en tuff utmaning i Danmark då hemmalaget tvingas kliva framåt från start. Nordsjälland besitter stor individuell skicklighet och spelade en tekniskt orienterad fotboll under försäsongen, vilket innebär att hemmalaget lär skruva upp tempot för att försöka spräcka Gais försvarsmur.

Det danska laget har haft frågetecken kring tillgängligheten på Araphat Mohammed och Souleymane Alio. Samtidigt förväntas laget förlita sig på lagkaptenen Tobias Salquist i försvaret och Alexander Lind i spetsen.

Gais har i sin tur flera tunga skadeavbräck att hantera i truppen. Spelare som Gustav Lundgren, Kevin Holmén, Andreas Hermansen, Blessing Asumang, Kees Sims och Rasmus Niklasson Petrovic finns alla noterade på skadelistan. Göteborgslaget kommer därmed att tvingas bygga sin prestation på en strikt kollektiv defensiv och utnyttja omställningsmöjligheterna som uppstår när FC Nordsjälland jagar ett kvitteringsmål i dubbelmötet.

Skador och avstängningar GAIS Spelare Lämna tillbaka Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Kevin Holmén cruciate-ligament-injury Out for season Andreas Hermansen concussion About 1-2 weeks Blessing Asumang concussion About 1-2 weeks Kees Sims sprained-foot About 1-2 weeks Rasmus Niklasson concussion About 1-2 weeks Robin Wendin Thomasson yellow-cards After suspension

Gais förväntade startelva: Krasniqi – Wängberg, Frej, Beckman, Wendin Thomasson – Sletsjøe, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Vasic, Joergensen.

FAQ

Vilken TV-kanal sänder matchen mellan FC Nordsjälland och Gais? Matchen visas inte på någon linjär TV-kanal i Sverige utan sänds enbart digitalt via streaming.

Var kan jag streama matchen live i Sverige? Du kan följa hela sändningen digitalt via Sportbladet Play. Det krävs en aktiv Aftonbladet Plus- eller Sportbladet Plus-prenumeration för att ta del av strömmen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.