Klart: Örebro SK värvar Amin

Simon Amin är klar för Örebro SK.

Han återvänder därmed till sin gamla klubb.

– Jag har alltid vetat om att jag någon gång skulle komma tillbaka hit och att det sker nu i ett tufft läge gör mig bara mer motiverad, säger Amin i klubbens uttalande.

Simon Amin bröt sitt kontrakt med sin gamla klubb Radnicki Nis tidigare i somras och nu är han klar för en återkomst till Sverige och Örebro.

Mittfältaren spelade i Örebro SK mellan 2018-2020. Amin har nu signerat ett kontrakt som gäller året ut.

– Det känns jättekul och jag är väldigt taggad över att vara tillbaka på Behrn Arena. Jag har alltid vetat om att jag någon gång skulle komma tillbaka hit och att det sker nu i ett tufft läge gör mig bara mer motiverad, säger Amin i ett uttalande.

– Det var här jag började min professionella karriär och ÖSK är en stor klubb som just nu inte är där dem ska vara. Så jag ska göra allt jag kan för att bidra till att vi håller oss kvar och även kan bygga vidare för framtiden,.

Enes Ahmetovic är sportchef i ÖSK och är nöjd över sin nya värvning.

– Simon har svarat för väldigt fina prestationer i såväl Superettan som i den norska högstaligan under de senaste säsongerna. När möjligheten om att plocka hem Simon dök upp så var det helt givet att vi skulle försöka lösa det och vi gläds åt att vi nu kan välkomna honom tillbaka till ÖSK.

Örebo SK ligegr näst sist i Superettan med sju poäng upp till kvalplats.

