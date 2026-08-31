Klart: Örgryte lånar ut Kyhlén

Örgryte lånar ut sin talang.

Love Kyhlén, 20, lånas ut till division 2.

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Försvararen Love Kyhlén har haft svårt att slå sig in i Örgryte IS under säsongen. Nu står det klart att 20-åringen lånas ut till Qviding i division 2 resten av året.

– Med tanke på den tuffa konkurrensen och behovet av speltid är detta en bra lösning för alla parter. Vi kommer att följa Love under hösten, säger Öis sportchef Pontus Farnerud.

Kyhlén flyttades upp till A-laget inför säsongen, men har ännu inte fått någon speltid i allsvenskan.