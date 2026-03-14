Örebro SK stärker upp truppen med tre spelare.

Det rör sig om Neo Almkvist, Amer Zeljkovic och Marlon Wowoah.

Örebro SK lyfter upp från akademin. Inför säsongen skriver klubben kontrakt med tre spelare. Det är Neo Almkvist, Amer Zeljkovic och Marlon Wowoah som alla skrivit kontrakt över 2028.

– Det här är spelare som gör sitt yttersta för att bli bättre varje dag. Det är spelare som har visat prov på en fin utveckling och det är just det vi vill belöna genom att visa att såväl ledarna inom akademin som vi inom herrlaget, tror på dem, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic på klubbens hemsida.

Sportchef Enes Ahmetovic. Foto: Bildbyrån

ÖSK-trion har spelat med A-laget under försäsongen och kommer att fortsätta på samma sätt samtidigt som de finns tillgängliga för akademilaget.

Ena v spelarna, Marlon Wowoah, har välbekant efternamn. Detta då hans pappa är Samuel Wowoah som har spelat för just ÖSK men även Djurgårdens IF där han var med och tog SM-guld 2002.