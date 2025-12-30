Klart: Oskar Gabrielsson klar för Trelleborg

Oskar Gabrielsson, 25, har skrivit på för Trelleborg.

Han kommer senast från spel i FC Rosengård.

Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF har värvat den 25-årige offensiva spelaren Oskar Gabrielsson. Han kommer senast från spel i FC Rosengård men i början på årets noterades han för sex matcher i allsvenskan när han representerade Öster.

– Det ska bli otroligt kul att representera föreningen och få dra på mig den blå tröjan. Trelleborgs FF är en klubb som hör hemma i eliten och som ska tillbaka dit, säger Oskar Gabrielsson med all tydlighet och vet vad han ska ta med sig in i truppen, säger Gabrielsson via klubbens uttalande och fortsätter: – Jag kommer absolut bidra med gott snack i omklädningsrummet, men också en mentalitet där allt handlar om att vinna. De senaste åren har jag varit i en miljö som varit i både Superettan och Allsvenskan och det är klart att jag tar med mig mycket därifrån in i min nya miljö.

Huvudtränare Andreas Granqvist säjer följande om sitt nytillskott:

– Oskar har, efter en imponerande säsong 2023, skaffat sig erfarenhet från både Superettan och en allsvensk miljö, så det ska bli spännande att få arbeta med honom framöver. Han har en otrolig fysik och visade i OAIK under 2024 att han kan göra poäng även på den här nivån, något vi ska försöka få ut ännu mer av, säger han via klubbens uttalande.

Oskar Gabrielsson har skrivit på ett tvåårskontrakt.