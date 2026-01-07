Klart: Öster värvar 21-årig mittback – ”Grymt stark”

Öster värvar ung och talangfull mittback.

Musa Jatta, 21, har skrivit på ett fyraårskontrakt.

– Det är en spelare som är grymt stark i det defensiva spelet en mot en, säger sportchef Ola Larsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Östers IF förstärker defensiven inför kommande säsong i superettan. Den 21-åringe mittbacken Musa Jatta har skrivit på för klubben. Han kommer senast från spel i AC Oulu i den finska högstaligan. Han har även representerat Gambias A-landslag.

Sportchef Ola Larsson är nöjd över att ha säkrat upp talangen.

– Det är en spelare som är grymt stark i det defensiva spelet en mot en och han besitter en imponerande intensitet och aggressivitet. Han är en vänsterfotad mittback som även kan spela vänsterback vilket är ett plus men jag ser honom främst som mittback här hos oss, säger Ola Larsson via klubbens uttalande.

Nyförvärvet ser fram emot sitt nya äventyr.

– Jag är så glad över att vara här och jag har känt mig väldigt välkommen sedan jag kom hit. Jag pratade med både Musa Njie och Youssoupha Sanyang innan jag kom hit och båda två rekommenderade mig att gå till Öster. Det ska bli kul att starta den nya säsongen och träffa alla nya lagkamrater och tränare, säger Musa Jatta via uttalandet.