Klart: Östergren lämnar MFF för Gamla Upsala SK

Rikard Östergren har i ett och ett halvt år varit assisterade tränare i Malmö FF:s damlag.

Nu lämnar han för att bli huvudtränare och sportchef i Gamla Upsala SK.

Det meddelar MFF under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Rikard Östergren har varit assisterande tränare bakom Jonas Valfridsson i ett och ett halvt år. Östergren har varit en del av MFF:s uppflyttning från elitettan till damallsvenskan, och varit en stor del till att MFF nådde en historisk tredjeplats i damallsvenskan.

Trots succén lämnar han nu för att bli huvudtränare och sporchef i Gamla Upsala SK, även kallat Gusk.

– Jag är jättestolt och glad över min tid i MFF på alla sätt. Dels att få jobba med Jonas igen efter vår tid i Uppsala. Det har varit väldigt lärorikt att fortsätta jobba med honom, men också att komma till en sån förening som Malmö FF är. Det är helt otroligt med allting, alla förutsättningar som finns, den nivå som allting håller och att få jobba under den mentaliteten där allt vi gör handlar om hur vi vinner på lördag. Det har varit jättelärorikt. Jag är, som sagt, jättestolt över det, säger Östergren via hemsidan.

Sportchef Maxim Kahili kommenterar beskedet:

– Rikard kom in förra sommaren och har gjort ett jättebra jobb här. Han var med och tog upp oss till Damallsvenskan och ut i Europa, han har bidragit mycket till staben. Nu vill han ta nästa steg som huvudtränare, och det vill vi såklart inte stå i vägen för. Vi tackar honom för allt han gjort och önskar lycka till framöver.

Malmö FF kommer hamna på en tredjeplats i damallsvenskan i år. Det innebär att MFF har säkrat europaplats.