Klart: Östers IF plockar in förre MFF-talangen

Samuel Burakovsky återvänder till Sverige.

Den förre MFF-talangen är klar för Östers IF.

Han lånas in över hela 2026.

Foto: Bildbyrån

Den förre Malmö FF-talangen Samuel Burakovsky gjorde succé i Landskrona Bois häromåret och såldes sommaren 2024 till den norska storklubben Bodö/Glimt.

Förre säsongen spenderades på lån hos Lyn och Kolding IF och nu står det klart att ny utlåning väntar, denna gång hem till Sverige.

Östers IF meddelar denna torsdagskväll att man plockar in Burakovsky på ett lån som sträcker sig över 2026.

– Det här känns som ett väldigt bra steg för mig. Jag ser fram emot att svetsas samman med bra spelare och bra tränare som vi har här. De tre senaste veckorna har jag tagit stora steg framåt efter min skada, jag springer mycket och gymmar mycket för att bygga på mig. Just nu börjar jag närma mig där jag vill vara och sen får man den sista biten av fotbollen såklart, säger Samuel Burakovsky.

Sportchef Ola Larsson kommenterar rekryteringen:

– Samuel är en ytter som är väldigt skicklig i spelet en mot en vilket är en egenskap som jag gillar. Vi har letat efter den här typen av spelare som är ett ständigt offensivt hot och som kan bidra med både mål och assist. Det är en viktig pusselbit som vi nu fått på plats, säger Ola Larsson och fortsätter:

– Han drabbades i somras av ett benbrott i foten men nu är den skadan läkt och han är mitt uppe i processen att stegra sin träning ytterligare. Vi förväntar oss att han kan vara redo för ett första inhopp om cirka en månad. Han kommer att stegras in i matchspel för att sedan vara fullt redo när superettan startar i början av april.