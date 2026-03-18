Klart: Östersund värvar 19-åring

Östersunds FK har utökat tuppen med spanjoren Mario Palomino Delgado, 19. Han skriver ett avtal över 2028.

– Jag är väldigt glad över att få ansluta till denna fantastiska klubb och förvalta förtroendet från sportchefen och tränarstaben. Jag är säker på att det kommer bli en fantastisk säsong, där vi ska sikta så högt vi bara kan. Jag är också mycket tacksam mot mina lagkamrater för hur de har tagit emot mig sedan jag anlända, och jag ser fram emot att starta säsongen för att ta tillbaka Östersund dit det förtjänar att vara, säger han via klubbens uttalande.

Sportchef Stefan Lundin om nyförvärvet:

– Mario har varit i träning med oss en längre tid och gjort ett väldigt gott intryck på oss i staben. Vi får in en ung forward med bra grundförutsättningar för att fortsätta utvecklas och ta steg i vår miljö. Det är en mycket ambitiös spelare, som jobbar hårt och som med sin storlek och fysik kommer bli en jobbig spelare att möta, säger ÖFK:s sportchef Stefan Lundin i klubbens uttalande.